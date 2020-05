Você sabe o que é reserva de segurança? Economista te explica

Dia do pagamento chegou e não foi depositado o dinheiro que você esperava. Ou por outras razões, não conseguiu vender e fazer caixa para pagar as contas. Por quantos dias você conseguiria se manter com suas contas em dia?!

A dose do vídeo de hoje vai fazer uma reflexão sobre esse tema e te mostrar um método para a conquista da sua reserva de segurança.

Confira!

Compartilhe conosco a sua opinião, ela é muito importante pra gente. E fique à vontade para sugerir novos assuntos. Boa jornada!

Ruama Demir

Economista e especialista em Finanças

Criadora do Dose Financeira

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários