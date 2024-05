Fetac comemora 46 anos com festival cultural “Fetac 46 Atos” na Concha Acústica em Rio Branco

A Federação de Teatro do Acre (Fetac) celebra seu 46º aniversário com o festival cultural “Fetac 46 Atos”. O evento, que acontecerá na Concha Acústica no dia 10 de maio a partir das 18h, promete uma noite repleta de poesia, música, teatro, circo e artes visuais em comemoração à trajetória da Fetac.

Além disso, haverão programações (galeria abaixo) que contarão com diversas apresentações culturais, destacando-se a diversidade artística e o talento dos artistas locais. O festival na Concha Acústica é uma oportunidade para celebrar a história da Fetac e valorizar aqueles que contribuíram para a cena artística local ao longo dos anos.

O presidente da Fetac, Lenine Alencar, enfatiza que o evento vai além de uma simples celebração de aniversário, sendo uma iniciativa para reconhecer e respeitar os artistas e trabalhadores da cultura do Acre. Com financiamento da Lei Paulo Gustavo (LPG) e apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e do Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc), o festival promete enriquecer ainda mais o cenário cultural de Rio Branco.

Não perca essa oportunidade de participar de uma noite de arte e cultura, celebrando os 46 anos da Fetac e apoiando a cena artística local.