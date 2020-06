Após disputar herança de Gugu, Thiago Salvático briga com suposto ex-marido

Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, Guilherme contratou uma advogada com escritório em Santa Catarina, Jeziane Pereira, para representá-lo na causa da separação

Após expor a relação que tinha em sigilo com Gugu Liberato, Thiago Salvático, que traía o esposo Guilherme Stangherlin com o apresentador, está em processo de separação. Deixando tudo ainda mais tenso, o chef de cozinha está se recusando a dividir os bens adquiridos em conjunto com o atual ex-marido.

Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, Guilherme contratou uma advogada com escritório em Santa Catarina, Jeziane Pereira, para representá-lo na causa da separação.

Em conversa com a publicação, a profissional revelou que o ex de Salvático entrou com um processo, que corre em segredo de Justiça, de reconhecimento e dissolução com partilha de bens contra seu ex-marido. Jeziane ainda explicou que a ação corre em segredo de Justiça.

Quando questionada sobre a razão de Stangherlin abrir um processo contra Thiago Salvático, ela explicou: “Durante a união estável, quando o casal de forma onerosa adquire bens, mesmo que esses bens estejam apenas em nome de um dos companheiros, e um deles decide pôr fim à união, é necessário que haja um reconhecimento e uma dissolução com a devida partilha, podendo ser feita de forma administrativa/amigável ou judicial/litigiosa”.

“Tentamos de inúmeras formas resolver essa questão com o ex companheiro do meu cliente amigavelmente, uma vez que meu cliente não queria nenhum tipo de exposição, porém, esse não foi o desejo de Thiago, passando a ignorar todas as nossas tentativas”, afirmou.

“A união do casal perdurou por quase cinco anos, período esse que onerosamente o casal adquiriu bens móveis e imóveis. Portanto, não restou outra opção ao meu cliente a não ser ingressar judicialmente a fim de resolver essa questão. O término da união se deu no dia 23 de maio, quando meu cliente decidiu sair da casa do casal na Alemanha”, concluiu.

