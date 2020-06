Bandido invade casa e ameaça estuprar mãe que estava sozinha com filho de 4 anos

Com uma barra de ferro e uma arma na cintura, o acusado rendeu uma mulher de 23 anos

O jovem Bruno Rodrigues da Cunha, de 18 anos, foi preso por invasão de residência, roubo e tentativa de estupro, na noite desta segunda-feira (1), no bairro Adalberto Sena, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os militares do 3° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia de que um homem havia invadido duas residências em bairro distintos do local da prisão do acusado.

A primeira aconteceu no Bairro Alto Alegre, quando de posse de uma barra de ferro e uma arma na cintura, Bruno rendeu uma mulher de 23 anos, que estava na companhia do filho de apenas 4 anos.

Ele agrediu a família e ameaçou estuprar a mulher caso ela não entregasse o dinheiro, celular e pertences da casa. No entanto, uma pessoa chegou na residência no momento do ocorrido e bandido acabou fugindo levando somente o celular.

Na segunda ocorrência, Bruno foi até uma residência no bairro Tancredo Neves e, de posse de uma faca, rendeu e ameaçou uma mulher que estava com 4 filhos na casa. A mãe foi agredida e acabou entregando o celular.

Após a PM ser acionada e realizar rondas, Bruno foi encontrado em uma rua no Bairro Adalberto Sena, com os dois celulares roubados das vítimas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o acusado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.

Brazil Confirmados 529,405 +0 (24h) Mortes 30,046 +0 (24h) Recuperados 211,080 39.87% Ativos 288,279 54.45%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários