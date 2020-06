Basta de violência contra a mulher é o recado da Miss Beleza do Acre 2020; confira

E-mail: [email protected]

O sorriso da economista Maria Alice Góes para abrir nossa coluna.

Basta de violência contra a mulher é o recado da Miss Beleza do Acre 2020, Luci Matos, que também aderiu à campanha nacional ‘Sinal Vermelho’ contra a violência doméstica, realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para incentivar denúncias por meio de um símbolo: ao desenhar um “X” na mão e exibi-lo ao farmacêutico ou ao atendente da farmácia, a vítima poderá receber auxílio e acionar as autoridades.

Sandra Alab Ruiz foi aniversariante do dia 25 e recebeu homenagens cheias de carinho dos amigos e familiares. Na foto com o marido Edmilson Oliveira. Happy Birthday!

O secretário de Saúde do Estado do Acre, Alysson Bestene, foi aniversariante do dia 25 e foi devidamente felicitado pelos servidores do órgão que dirige, além da enorme lista de amigos. Na foto com a esposa Roberta Souza Lins e os filhos.

A querida Sylvia Lustosa curtindo a vida IN QUARANTINE MODE. E mantendo o distanciamento social!

O Rotary Club, Distrito 4720, instalou lavatório comunitário no Mercado Municipal José Alves de Lima, no município de Senador Guiomard.

A proposta do projeto “LAVE BEM SUAS MÃOS” é promover a conscientização da importância correta da higienização das mãos como uma forma de combate ao coronavírus, e entende que a prevenção de doenças é tão importante quanto o tratamento.

Brasileiríssima, belíssima, proprietária de olhos verdes e sorriso maravilhoso. Haja adjetivos para descrever a professora Ana Celia Moura Maciel. Saudade define seu momento e de sua turma de massagem terapêutica.

A estudante e yutuber Júlia Martinello, é semifinalista do concurso Olimpíadas de Matemática 2020 da Escola Sigma. Ela e mais três alunos da escola foram classificados para a etapa final que acontece no fim do ano, premiando os três primeiros colocados.

O modelo acreano Marcelo Bimbe e a com mulher, a influencer digital Nicole Bahls em clima de festa junina, by distanciamento social.

A adestradora Socorro Souza inaugurou o Spa do Aumigo, um lugar bom para cachorro. Os animais recebem os benefícios das técnicas de relaxamento físico e mental. Dispõe de baias higienizadas, piscina, pista de areia, madeira e piso comum, esteira adequada aos pets, de modo que os animais coexistem no ambiente humano.

As gêmeas Ana Clara e Ana Maria lindas de viver dando o ar da graça na coluna dinda. Amo absurdo!

On Line

*Tem igreja reabrindo no “particular”, o que significa desrespeitando as regras do governo do Estado e da Organização Mundial de Saúde. A última vigília foi na casa de umas das seguidoras da igreja Assembleia de Deus, e reuniu cerca de 60 pessoas. Impossível não perguntar aos fiéis: se você tivesse certeza que alguém da celebração está contaminado e transmitindo o corona vírus, você iria lá participar? Não? Mas eles disseram que vai ter distanciamento, álcool gel, poucas pessoas! Mesmo assim você não iria? Pois é. Essa que é a questão. Apostaria até dinheiro que se pegasse cem pessoas aleatoriamente e testasse todas, uma meia dúzia estaria positiva e transmitindo. Saiba que você participa, está correndo risco. De nada!

*Os empresários montaram comissão e produziram um documento propondo a reabertura do comércio, apresentando medidas de segurança. A proposta foi entregue ao Ministério Público, Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, mas, não surtiu nenhum efeito, muito menos foi lançada uma contraproposta com alguma sugestão ou estratégia viável, o que causou revolta no meio empresarial.

*O novo decreto do Governo confere mais responsabilidade às prefeituras e prevê, em caso de iminente colapso da Saúde pública em função do número de contaminados, medidas de isolamento mais severo incluindo o confinamento total (lockdown). A cada sete dias será feita uma nova avaliação pelo governo nos indicadores existentes e as prefeituras poderão dar a autorização para a reabertura conforme a classificação.

*Há cerca de 2 semanas houve um alerta da coluna que a abertura do comércio agravaria e muito a situação dos hospitais. Mesmo com a decisão acertada do governador, hoje temos o triplo de pessoas intubadas, outros entre a vida e a morte. Equipes da área de saúde infectadas e afastadas, hospitais antes funcionando com certa tranquilidade abrindo leitos às pressas e contratando mais profissionais. Faltam respiradores e os medicamentos para o procedimento de intubação e para manter a sedação dos pacientes entubados já são contados.

*E a grande novidade: retorno do campeonato brasileiro de futebol! Claro, porque o futebol é essencial para o mundo, ainda mais diante de uma pandemia. O mundo não pode viver sem os jogos.

E pensar que há meses eles estão pressionando pela volta desta tão ilustre e necessária atividade para a vida dos brasileiros.

*No mundo quase todo as nações estão participando ativamente no socorro as empresas, famílias e aos doentes, no Brasil o governo pede reabertura das atividades para proteger a economia ignorando o povo que segue desassistido.

*A Justiça Federal determinou que a União obrigue servidores a usarem máscaras de proteção durante o expediente, sob pena de multa diária de R$ 20 mil no caso de descumprimento.

*A Casa Lar Ester é uma organização sem fins lucrativos que atua no Acre desde 2001 acolhendo meninas de sete a 17 anos que tenham seus direitos violados. A casa conta com apoio de voluntários em tempo integral e com doações empresas, igrejas e amigos que entendem a importância do trabalho desenvolvido.

Nesta pandemia, mais do que nunca precisa de ajuda para continuar atuando.

*A história vai registrar aqueles que se omitiram, os que foram negligentes, que foram desrespeitosos. A história atribui glória, mas também atribui desonra. E a história fica para sempre.

*Andei pensando e acho que no futuro do Brasil a gente vai se vestir tudo que nem Power Ranger.

*Precisamos nos curar. Nada do que estamos passando nestes últimos dias é por acaso. O que a gente precisa mesmo é olhar mais para dentro, é orar, meditar e criar novas formas de viver.

Visita

Durante a visita a um hospital psiquiátrico, um dos visitantes perguntou ao diretor:

– Qual é o critério pelo qual eles decidem quem precisa ser hospitalizado aqui?

O diretor respondeu:

– Enchemos uma banheira com água e oferecemos ao paciente uma colher, um copo e um balde e pedimos que esvazie. De acordo com a maneira como ele decide esvaziá-lo, decidimos se o internaremos ou não.

Ah! Já entendi.

– Uma pessoa normalmente usaria o balde, que é maior que o copo e a colher, disse o visitante.

Não! – Respondeu o diretor.

– Uma pessoa normal removeria o tampão do esgoto.

O que você prefere?

Quarto privado ou compartilhado?

Às vezes a vida tem mais opções do que as oferecidas, basta olhar para elas.

Agora diga a verdade …

Você também escolheu o balde, certo?

Eu já sabia … Somos todos loucos.

Só para saber quantas pessoas loucas existem por aqui e estão lendo minha coluna.

Beth Passos

Jornalista

