Durante inauguração, Gladson sanciona PL que cria instituto de gestão em Saúde

No fim da manhã desta segunda-feira (15), o governador Gladson Cameli (Progressistas) sancionou o projeto de Lei que cria o Instituto Gestão da Saúde do Acre (IGESAC), durante solenidade de inauguração do Hospital de Campanha, em Rio Branco.

O Governador falou que é uma honra oficializar o Igesac. “A Aleac cumpriu seu papel. O governo precisava assegurar aos trabalhadores do Pró-Saúde que dormissem com tranquilidade, sem medo de demitissão”, declarou.

Cameli agradeceu aos deputados que aprovaram o projeto, após longo debate no parlamento acreano.

O PL destaca que fica instituído o Instituto de Gestão de Saúde do Acre com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado.

O Instituto de Gestão de Saúde do Acre terá como objetivo auxiliar a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em até 40% de suas unidades, a prestar serviços de assistência à saúde de forma gratuita, em todos os níveis, e desenvolver atividades educacionais e de pesquisa no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público.

Os serviços de saúde prestados pelo Instituto de Gestão de Saúde do Acre deverão ser organizados em conformidade com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

