A planilha com todos os gastos, segundo o colunista, foi enviada pela produtora, por e-mail, à direção da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), responsável por financiar o patrocínio.

Esquema de Segurança

Desde segunda-feira (29/4), a Polícia Militar intensificou o policiamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, realizando rondas para garantir a segurança de todos que querem assistir ao show gratuito de Madonna na praia carioca no sábado (4/5). O esquema operacional e de segurança foi desenvolvido com base no que foi implementado durante o réveillon deste ano na cidade.

A PMRJ confirmou ao jornal O Globo que o 19º BPM (Copacabana) atuará na região 24 horas por dia até o show da Madonna.