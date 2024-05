Ex-BBB Isabelle visita comunidade indígena e faz chamada de vídeo com Matteus

“Porque você colocou ela no Paredão? Você vai colocar a mão na tucandeira, porque noite que a gente perdeu votando, curumim. Tu sabe o que é tucandeira? Dá um Google aí. Beijo de luz”, diz uma pessoa. Tucandeira é uma formiga carnívora que conta com enormes ferrões.

Na sequência, Isabelle pega o celular e conversa com o rapaz. “Matteus, eu estou aqui na comunidade indígena com umas amigas minhas e, se tu vem para cá, está todo mundo manso contigo porque tu me colocou no Paredão e tiveram muito trabalho”, disse. Do outro lado da linha, o Alegrete ficou chocado com o que ouviu, mas riu da situação.

Matteus dá resposta sincera sobre futuro com Isabelle após BBB

Fãs do casal “Mabelle”, formado por Matteus e Isabelle, do BBB 24, ficaram decepcionados com a resposta do gaúcho sobre como fica a relação que se formou dentro do BBB, fora do reality. Em entrevista ao programa Baita Sábado, Alegrete foi bem sincero ao dizer que o status com a manauara ainda é de amizade.

“Por enquanto é uma amizade, mas… Se eu falar que é namoro, eu não cruzo nas ruas por aí com o pessoal me atacando. Deus me livre!”, brincou Matteus.

Já Isabelle, durante entrevista ao jornal O Globo, colocou Matteus entre os pretendentes para formar sua tão sonhada família.

“Ele está nesta corrida. Ele está no Top 1. Ele é um príncipe. Seria, sim, um bom marido. A gente conversou até sobre filhos lá dentro. Esse povo é emocionado. Ele falou que quer ser pai, eu disse que quero ser mãe. Coisa de adolescente velho. Eramos dois velhos brincando de adolescentes”, afirmou Isabelle.