Energisa Acre entrega suprimentos ao Educandário Santa Margarida

O Movimento Energia do Bem, através da Energisa Acre, continua realizando entregas, na segunda-feira, 8, ajudou o Educandário Santa Margarida com materiais de limpeza e alimentos. Além disso, outros suprimentos entre materiais de limpeza e alimentos também serão entregues nesta terça-feira, 9, no Lar dos Vicentinos e na quarta-feira, 10, no Lar Ester.

O Educandário Santa Margarida foi fundado em 30 de agosto de 1942. Atualmente instituição que atende crianças, zero a 12 anos, em Rio Branco, na modalidade “abrigo”.

Segundo o coordenador financeiro do Educandário, Nilton Cosson, é a grande rede de solidariedade que faz a diferença no enfrentamento da pandemia. “Nossos agradecimentos a toda a equipe da Energisa Acre pela iniciativa. Nossas crianças agradecem”.

A empresa sabe que muitas instituições, famílias e pessoas estão passando por momentos difíceis, por isso, busca ajudar e contribuir por meio deste projeto.

“É uma satisfação poder ajudar o Educandário, sabemos do desafio que é manter o local, cuidar das crianças, então, poder ajudar nos engrandece também, comenta Ricardo Xavier, diretor técnico e comercial.

Para acompanhar as ações, foi criado o portal Energia do Bem, com informações confiáveis sobre a doença e conteúdo para reduzir os impactos do isolamento social. Acesse: https://www.movimentoenergiadobem.com.br/.

