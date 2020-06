Filme sobre os perigos das redes sociais e série de terror são destaque nesta semana

ANTES, UM MOMENTO DE REFLEXÃO

PUBLICIDADE

PÉROLA DO CINEMA NACIONAL

Após passar por um ajuste nas peças, um liquidificador (!) adquire consciência (!!), e começa então a divagar sobre a existência humana enquanto acompanha o desenrolar da vida de sua dona. Reflexões de Um Liquidificador é um filme com a premissa mega-esquisita, mas funciona muito bem! Quem narra a consciência do eletrodoméstico é Selton Mello (trazendo toda uma personalidade ao impotente objeto), e uma Ana Lúcia Torre inspiradíssima! O final é daqueles – a gente vê os créditos passando e pensa “Gente… Como assim?!”

Disponível na Netflix

#SEMFILTRO

https://www.youtube.com/watch?v=LqBG-J1t3_Y

FINAAAALMENTE tem esse filme disponível em algum serviço de streaming! Ingrid Goes West traz um tema muito pertinente: o efeito que as redes sociais causam nas pessoas. Ingrid é uma jovem com problemas de socialização, e quando fica obcecada pela “vida perfeita” de uma influencer através do Instagram, ela se muda para Los Angeles em uma busca de tentar “ser amiga” da moça – só que as mentiras e os problemas crescem sem controle. É uma observação boa sobre como às vezes temos uma falsa impressão das pessoas por meio de posts na internet. Para ver e debater após a sessão.

Disponível na Netflix

“ELA VAI TE SEGUIR”

Uma das surpresas recentes no mundo das séries é The Terror, produção da AMC que traz, a cada temporada, um evento histórico real (sempre envolto de mistério) com uma reviravolta sobrenatural. Na segunda temporada, intitulada Infamy, acompanhamos uma comunidade nipo-americana na época da Segunda Guerra Mundial, que está sendo assolada por uma série de mortes bizarras. Ao mesmo tempo que a presença maligna se fortalece, um jovem busca entender o que é essa entidade – e o mais importante: como impedi-la.

Disponível na Amazon Prime Video

PARA COLOCAR NA PLAYLIST

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários