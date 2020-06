Jovem de 20 anos é morto com quatro tiros após ter casa invadida em Rio Branco

Policiais tentaram encontrar os autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso

O jovem João Víctor de Araújo do Nascimento, de 20 anos, foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (1º), dentro da própria casa na Avenida Amadeo Barbosa, no Bairro Areial, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, três homens armados pularam o muro da residência da vítima, empurraram a porta de trás que estava encostada e foram até a sala da casa, onde Nascimento estava.

Os bandidos dispararam cerco de 5 tiros contra a vítima que estava sentada no sofá, porém, quatro dos disparos atingiram o corpo e a cabeça de João Victor. Os criminosos fugiram do local após efetuar o crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no local, mas só pode atestar óbito à vítima. O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados devidos procedimentos.

Policiais militares tentaram encontrar os autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A polícia acredita que a motivação do crime seria a guerra entre facções. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

