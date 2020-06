“Mesmo com ausências de testes, casos de Covid-19 crescem no AC”, diz Edvaldo Magalhães

Em sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (23), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) usou o pequeno expediente para alertar que o sistema de saúde do Acre segue em alerta vermelho em virtude da pandemia do coronavírus.

De acordo com o parlamentar, os casos positivos da doença seguem em crescente, mesmo sem os testes rápidos e avançados. “A cidade de Cruzeiro do Sul está há 15 dias sem testes para identificação do Coronavírus”, declarou.

Por isso, destacou que o governo não pode ficar sem adquirir os equipamentos de proteção para os funcionários de saúde, apesar dos altos preços cobrados pelos empresários.

