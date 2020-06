Ministro da Saúde chega ao Acre para inaugurar hospital de campanha nesta segunda

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello chegou em Rio Branco no início da noite deste domingo (14) para participar da inauguração do hospital de campanha construído pelo governo do Acre, na manhã desta segunda-feira (15).

Ele veio ao Acre a convite do senador Marcio Bittar, que também está na capital acreana e amanhã, junto com Pazuello e outras autoridades, será homenageado com a Medalha Plácido de Castro.

O hospital de campanha, construído em uma área de mil metros quadrados, custou cerca de 3 milhões de reais e irá disponibilizar cem leitos para pessoas atingidas pelo Covid-19.

O governador Gladson Cameli, o vice-governador Major Rocha e o secretário Alyson Bestene receberam Pazuello no aeroporto internacional de Rio Branco.

O General destacou que a vinda ao Estado é para observar as demandas. Toda semana estamos indo a ponta linha, é necessário aprender com que está na linha de frente do combate à pandemia”, explicou.

Cameli destacou que recebe o ministro em um momento difícil, mas com muita alegria pela disponibilidade de atender a um chamado do Acre. “É difícil receber um ministro em um momento onde todos esperam e planejam ações dele. Aí eu tenho que agradecer a disponibilidade e o compromisso com as demandas do Estado. O importante é a vinda dele, pois ele tem que ver de perto os problemas do Estado, a presença dele chancela o compromisso do governo federal com o Acre”, explicou.

O governador e ministro participam de um jantar. Pazuello irá passar a noite em um hotel na cidade, o local não será revelado por questões de segurança.

