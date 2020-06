Neta gata de Elvis Presley celebra aniversário posando pelada no quintal

Riley Keough, neta do Rei do Rock, Elvis Presley comemorou seu aniversário postando uma foto com um traje ousado em seu instagram.

Keough, é filha de Lisa Marie Presley e Danny Keough. A neta de Elvis Presley completou 31 anos dia 29 de maio e comemorou tomando um pouco de sol. E mostrou para os internautas com uma foto bem sensual, Keough estava quase nua em um quintal, usando apenas meias, sandálias e um par de óculos de sol.

A atriz está deitada de bruços, cobrindo suas partes íntimas. Ela dá um sorriso enorme para a câmera, claramente vivendo a melhor fase de sua vida e comemorando seu dia de uma maneira alegre. A imagem recebeu mais de 33.000 ‘likes‘ e recebeu muitos comentários.

Rumer Willis escreveu: “Doces de feliz aniversário“. A atriz Georgie Flores comentou “Feliz Cumpleaños mami”, que se traduz em “Parabéns pra mamãe“. O famoso estilista Jamie Mizrahi escreveu: “BIRTHDAY SUIT.”

Um fã escreveu: “Dayum, garota, você está em ótima forma! Ensine-me seu truquesss“. Um segundo acrescentou: “No traje de aniversário, haha ​​HBD Ri!”

