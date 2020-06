Pastor da Assembleia de Deus confirma aglomeração de mais de 100 pessoas na igreja

O presidente da Assembleia de Deus da Avenida Antônio da Rocha Viana, pastor Luiz Gonzaga, confirmou à Rede Amazônica uma reunião na quinta-feira (18) com cerca de 120 pessoas no templo.

Uma equipe da TV Acre flagrou intensa movimentação na igreja, com várias pessoas entrando, muitas sem máscaras, e uma quantidade considerável de carros no estacionamento.

PUBLICIDADE

A ação contraria o decreto governamental que determina a suspensão das atividades presenciais em igrejas para evitar a rápida disseminação do coronavírus, que já matou quase 300 pessoas no Acre.

Uma pessoa foi abordada e disse se tratar de uma live. Já o pastor Luiz Gonzaga afirmou que era uma reunião de líderes.

Neste mês, o governo reforçou a proibição de cultos presenciais ao vetar um projeto de lei de autoria da deputada Juliana Rodrigues (Republicanos) que classificava atividades religiosas como essenciais durante períodos de calamidade pública.

Aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a proposta possibilitaria o retorno dos cultos em pleno pico da pandemia. O projeto não repercutiu bem nas redes sociais, onde foi alvo de muitas críticas.

Quase 11 mil pessoas foram oficialmente infectadas pelo coronavírus no Acre, que nesta semana se tornou o estado com maior taxa de ocupação de leitos de UTIs no Brasil.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários