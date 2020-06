Políticos podem voltar a dormir sossegados: operação da PF é contra facções no Juruá

Alvoroço

A informação não confirmada de que 80 agentes da Polícia Federal tentaram pousar no Acre na madrugada desta terça-feira (2) causou alvoroço no meio político. A central de boatos foi ativada.

Especulações

Uns afirmam que deverá ocorrer no Acre uma operação semelhante ao que ocorreu no Amazonas e Rondônia por conta de compras feitas para o enfrentamento do covid-19. E que secretários e empresários seriam presos.

Merenda

Outros afirmam que o processo da merenda escolar teria desdobramento com a prisão de um deputado estadual. Outros informaram que pode ser uma operação ligada ao meio ambiente. E por ai vai.

No Juruá

O Avião realmente não pousou em Rio Branco porque a operação é em Cruzeiro do Sul, Agentes da PF desembarcaram para dar continuidade a Operação Tetra, desencadeada na última sexta-feira, 29, que culminou com cumprimento de nove mandados de busca e apreensão. A operação é um desdobramento de investigações iniciadas ainda no ano passado com apoio da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

Voz rouca

A deputada Juliana Rodrigues se manifestou na sessão desta terça-feira (2) com relação ao feminicídio. Em Manoel Urbano um crime brutal foi registrado no final de semana. A parlamentar citou o assassinato e matéria exibida n fantástico.

Saúde em pauta

O deputado Neném Almeida, registrou a obra de reforma do Hospital de Mâncio Lima, afirmando que a obra emergencial foi um pedido do deputado Nicolau Júnior. Almeida criticou as cobranças do colega Jonas Lima, dizendo que o problema de saúde pública não veio de agora, mas, de abandono de gestão passada.

Rigoroso

O prefeito do município de Jordão não perdoa ninguém. Saiu da cidade, no retorno tem que entrar em quarentena. Até a esposa do vereador De Dias (MDB) foi para uma escola cumprir o isolamento. O bebê, de 10 dias também está confinado. Detalhe, Jordão é o único município que não tem caso de covid-19.

Isolamento social

As ações duras do prefeito de Jordão, Elson Farias, mostram que o isolamento social é a maior medida para evitar a proliferação da covid-19. Regras rigorosas representam alivio as famílias. Ponto ao prefeito.

Pontes e ramais

Deputado Luiz Gonzaga lembrou que a ajuda feita o ano passado pelo governo do Estado as prefeituras, não foi justa de acordo com a quilometragem de estradas vicinais de cada município. O recado foi dado na sessão desta terça-feira (2).

Protestos

O deputado Daniel Zen usou a Live Virtual para falar sobre o cidadão negro assassinado nos Estados Unidos e os diversos protestos pelo mundo. Zen lembrou que o Brasil tem dados semelhantes de ações policiais. Ele comparou o assassinato nos EUA a ação do Rio de Janeiro que vitimou uma criança. Segundo o parlamentar 80% das mortes provocadas pelas polícias são de negros.

Atos antifascistas

O parlamentar petista lembrou os atos antifascistas que, segundo Zen, foram criminalizados pelos pedidos do AI-5, o fechamento do STF. Ele falou das diferenças de tratamentos dos atos pelas polícias. O deputado também citou o espancamento do jovem em Plácido de Castro.

