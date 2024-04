Com público previsto de 1,5 milhão, show da Madonna vai durar 2 horas

O show de Madonna na Praia de Copacabana no próximo dia 4 de maio vai durar 2 horas, e quem quiser evitar a multidão poderá ouvir a apresentação atrás do palco, já que haverá torres de som dos 2 lados da boca de cena.

A Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do RJ deram detalhes, nesta quinta-feira (25), do plano operacional para o megaevento. A previsão de público aumentou, e as autoridades esperam 1,5 milhão de pessoas nas areias de Copacabana — antes era 1 milhão.

A estrutura está sendo montada em frente ao Copacabana Palace, voltada para o Leme. Os organizadores estimam que atrás do palco e da área de serviço, em direção ao Posto 6, esteja menos cheio.

Haverá DJs tocando a partir das 19h. Às 20h, assume o DJ Diplo. Madonna subirá ao palco às 21h45. O show deve terminar às 23h45 — se a rainha não quiser esticar…

A TV Globo, o Multishow e o Globoplay vão transmitir a apresentação ao vivo.

Segurança

A PM mobilizou 3,2 mil militares para o dia do evento. Assim como no Ano-Novo, haverá 18 pontos de revista nos acessos à praia — e atenção, porque nem todas as ruas estarão abertas para passagem. Garrafas e vasilhames de vidro e objetos cortantes serão retidos.

A tropa vai operar com 12 câmeras de reconhecimento facial, 64 viaturas e 4 drones. Um centro de controle será montado na Praça do Lido, e 65 torres de patrulhamento serão espalhadas na areia.

Trânsito

O esquema será muito semelhante ao adotado todos os anos no réveillon.

Já na quinta-feira anterior (2), o estacionamento será proibido em quase todas as vias em Copacabana.

No sábado (4), a pista junto à areia da Avenida Atlântica amanhecerá fechada, como acontece na operação das áreas de lazer nos domingos e feriados.

Às 11h, a pista da Atlântica junto aos prédios também será interditada.

A partir das 18h, só poderão entrar no bairro táxis e ônibus.

Às 19h30, Copacabana toda estará fechada ao trânsito.

Às 4h, os acessos serão reabertos.

Metrô

O metrô do Rio vai funcionar até 4h da madrugada para atender o público que for ao show.

Diferentemente do que acontece no réveillon, não haverá o embarque escalonado por hora, com os bilhetes especiais. A concessionária informou que o sistema vai operar com 100% da frota a partir das 15h e recomendou que o público antecipe a ida a Copacabana.

O acesso às estações será monitorado, e não está descartada uma “operação-tartaruga”, com controle nas plataformas, a fim de evitar superlotação.

O esquema especial será implantado, principalmente, nas estações: Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana e Cantagalo/Copacabana.

As demais estações do sistema metroviário funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite, e após o horário habitual de fechamento, ficarão abertas apenas para desembarque do público.

Ônibus

Haverá uma linha direta do Terminal Gentileza até a Avenida Princesa Isabel, com bilhete de ida e volta a R$ 8,60, exclusivamente no cartão Jaé.

BRTs vão operar ao longo da madrugada para escoamento dos fãs.

Ônibus de linha regulares terão os bolsões de embarque e desembarque na Praia de Botafogo, como já ocorre no réveillon.

Estrutura

O show da rainha do pop conta com uma estrutura digna da realeza.

São pelo menos 200 pessoas na equipe, que ocuparão 90 quartos do hotel Copacabana Palace, um dos mais luxuosos do Rio.

No hotel, 5 salões estão reservados para ensaios.

A apresentação conta com 80 toneladas de equipamentos que são transportados em 3 aviões de carga e 30 caminhões.

Uma parte dessa carga, inclusive, já desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.