Suspeito de matar ganhador da Mega-Sena é morto a tiros no Ceará

Um homem investigado pela morte do ganhador do prêmio de R$ 39 milhões da Mega-Sena, ocorrida em 2018, foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (8) em Campos Sales, no interior do Ceará. O corpo dele foi encontrado junto ao de outro homem, que também tinha lesões provocadas por disparos de arma de fogo.

Antônio Pedro dos Santos, 30 anos, havia sido preso em maio de 2019, suspeito do crime contra o empresário Miguel Ferreira de Oliveira, que ganhou o prêmio milionário em 2011 em São Paulo e se mudou para a terra natal, Campos Sales.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, além de Pedro, também foi encontrado morto Israel Antonio Paz de Sousa, de 20 anos. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o duplo homicídio. As investigações são conduzidas pela Delegacia Municipal de Campos Sales.

O delegado que investiga o caso, Bruno Fonseca, confirmou que uma das vítimas era investigada pelo morte de Miguel.

O caso

Miguel Ferreira de Oliveira estava em um bar em Campos Sales, quando um homem se aproximou e disparou vários tiros na madrugada de 4 de fevereiro de 2018. Três tiros atingiram o empresário, que não resistiu aos ferimentos.

