Apresentador da Band diz que transaria com Pabllo Vittar: ‘Beijava na boca e tudo’

“Transaria com a Pabllo Vittar com o maior prazer do mundo se eu não fosse casado"

O apresentador Neto fez elogios à beleza da cantora Pabllo Vittar. Em um vídeo publicado em seu canal do Youtube, ele afirmou que, se não fosse casado, faria sexo com a artista.

“Eu transaria com a Pabllo Vittar com o maior prazer do mundo se eu não fosse casado. Aquele loirão passando do meu lado… Beijava na boca e tudo. Acho ele lindo, maravilhoso”, disse o apresentador.

Veja o vídeo:

