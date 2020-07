Brandão explica quebra de contrato com empresa de empréstimos da época do PT no AC

Em audiência pública nesta quarta-feira (8), o secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, teve que dar explicações sobre o fim do contrato com o sistema e-Consig, que gerencia os empréstimos consignados no governo do Acre, aos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Uma nova empresa estaria realizando o serviço, administrando basicamente as margens consignáveis. A FenixSoft, de Manaus, é a nova contratada por 48 meses para gerenciar os empréstimos.

PUBLICIDADE

“A FenixSoft é idêntico ao e-Consig”, explicou o secretário, lembrando que a empresa atua em comodato e possui outros contratos com instituições como o Ministério Público, explicou.

Devido uma nova proposta mais rentável, o secretário optou por contratar a nova empresa e pediu à ZetraSoft, dona do e-Consig, para decidir sobre a reincidência do acordo de 19 anos.

A nova empresa fez uma proposta de R$ 100 mil ao mês, para que possam ser usados na operacionalidade de empréstimos sem custo adicional para servidores públicos do Acre.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários