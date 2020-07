Criminosos roubam carro de motorista de app, trocam tiros com a PM e uma fica ferido

Quatro criminosos roubaram o carro de um motorista de aplicativo e fizeram o homem refém, na noite desta segunda-feira (6), em Rio Branco. Os bandidos ainda trocaram tiros com a polícia, mas acabaram presos. Durante o confronto, o motorista de aplicativo ainda foi baleado.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos solicitaram uma corrida no Bairro Cidade Nova e fizeram o motorista dirigir pela parte alta da capital desde as 19h, mas quando o profissional chegou até o Bairro Apolônio Sales, os bandidos anunciaram um assalto.

PUBLICIDADE

Os criminosos colocaram o profissional no porta-malas do veículo, assumiram a direção do carro e dirigiram por vários bairros na tentativa de encontrar e executar membros de uma facção rival, até que uma guarnição do Polícia Militar avistou o veículo em atitude suspeita e iniciou o acompanhamento.

Os militares deram ordem de parada ao veículo, porém, os bandidos desobedeceram e tentaram fugir com carro, dando início a uma perseguição policial que percorreu por várias ruas até chegar na Estrada Jarbas Passarinho. No local, houve uma intensa troca de tiros e durante a tentativa de parar o veículo, os PMs realizaram vários disparos nos pneus do carro conduzido pelos bandidos.

Durante o tiroteio, o motorista de aplicativo que estava no porta-malas do carro acabou sendo alvejado por dois disparos de arma de fogo nos pés. Em seguida, os criminosos se renderam e entregaram as três armas que possuíam, sendo uma .40, uma Glock 380, um revólver 38 e cerca de 45 munições dos três calibres.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou o motorista de aplicativo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar deu voz de prisão aos bandidos e encaminhou o quarteto à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários