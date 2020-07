É oficial! Leonardo rompe de vez com Eduardo Costa e ele deixa escritório

O intérprete rompeu os lanços empresarias após cansar do colega sertanejo

Um enredo que daria uma boa sofrência sertaneja. É assim que dá para resumir o fim da parceria profissional entre Leonardo e Eduardo Costa. O intérprete de Não Aprendi a Dizer Adeus rompeu os lanços empresarias após cansar do colega sertanejo e o tirou da Talismã, empresa de Leonardo que gerenciava a carreira de Eduardo Costa.

O clima entre os dois já não andava bem há tempos. Eles já tinham cortado laços de amizade após sucessivos escândalos e polêmicas causadas por Eduardo Costa nas redes sociais. Leonardo cansou dos comentários considerados por internautas machistas, homofóbicos e de política proferidos pelo até então colega de trabalho nas redes sociais e tinha restringido a relação a ser estritamente profissional.

Mas não teve jeito, a coisa desandou de vez e Leonardo preferiu que Eduardo Costa saísse de vez de sua empresa, a Talismã. No feriado do Dia do trabalhador, Leonardo e Eduardo Costa se uniram para uma live, “Cabaré em casa”, mas durante a apresentação Eduardo deixou Leonardo inúmeras vezes constrangido.

