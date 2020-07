Leo Dias diz que Marquezine ficou com Arthur Aguiar e ela rebate: “Cansada”

Discussão ganhou grandes proporções após a atriz garantir que nunca teve nada com o ex de Mayra Cardi

A atriz Bruna Marquezine foi envolvida por Leo Dias nas polêmicas traições de Arthur Aguiar. Segundo o jornalista, a atriz teria ficado com o ex de Mayra Cardi nos bastidores de uma novela da Globo na época em que ele namorava Giovanna Lancellotti. A artista rebateu dizendo que nunca teve nada com o ator e a confusão foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (5).

“Marquezine e Arthur ficaram sim! Bastidores das gravações de ‘Em Família’, novela das oito. Por isso a Lancellotti terminou com ele. Eu noticiei na época”, escreveu Leo Dia após divulgar uma entrevista em que Mayra Cardi diz ter descoberto 16 amantes de Arthur Aguiar.

Com a repercussão, a atriz, que estaria vivendo um affair com Enzo Celulari, decidiu se pronunciar: “Ah pronto. Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando ‘convencer’ ninguém porque estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer”.

A atriz ainda ironizou o fato de Leo Dias dizer que noticiou a suposta traição: “Ele é puuuuura credibilidade, né?! Tem nem um mês que ‘noticiou’ que eu estava namorando, passou vergonha porque se emocionou e teve que voltar atrás”.

Um seguidor chegou a questionar Leo Dias: “Tem foto? Tem áudio? Porque credibilidade você não tem kkkkk acredito nela”. O jornalista respondeu aos risos: “HAHAHAHAHHA ri alto. Não tenho mesmo? Hahahahaha beijos, flor”.

