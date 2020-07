Lives de hoje: O Grande Encontro, Fernando e Sorocaba, Harmonia do Samba e mais

Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, Fernando & Sorocaba, Harmonia do Samba fazem lives neste domingo (5).

Veja a lista completa com horários das lives abaixo.

O G1 já fez um intensivão no começo da onda de lives, constatou o renascimento do pagode nas transmissões on-line, mostrou também a queda de audiência do fenômeno e a polêmica na cobrança de direito autoral nas lives.

Vou pro Sereno – 14h

Harmonia do Samba – 15h

O Grande Encontro – Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo – 16h

Fernando e Sorocaba – 16h30

Paula Fernandes – 17h

Psirico (Samba de Roda do Psi) – 17h30

Detonautas – 18h

Sapopemba (Em Casa com Sesc) – 19h

Breno e Caio Cesar – 20h

Teresa Cristina – 22h

