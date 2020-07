Luciano Huck se aproxima de Marina, e Globo já pensa em substituto, diz imprensa

Marcio Garcia renova contrato com a Globo e é cotado para o lugar de Luciano Huck

Após participar de uma live com a acreana Marina Silva e voltar a estar nas manchetes com assuntos envolvendo política, Luciano Huck agora voltou às manchetes após a TV Globo renovar o contrato com o ator e apresentador Márcio Garcia. Para a mídia especializada, ele pode ser o substituto de Huck.

“Marcio Garcia negociou sua permanência na emissora por mais cinco anos, sendo o principal apresentador cotado para substituir Luciano Huck, caso o colega decida trocar a TV pela política”, noticiou o Isto É.

PUBLICIDADE

Além de Marina, Huck participou de um debate virtual com o deputado federal Alessandro Molon (líder do PSB na Câmara) e o general Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Bolsonaro. Além de Garcia, Thiago Leifert também é cotado para substituir Luciano, caso o mesmo decida seguir carreira na política.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários