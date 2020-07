O melhor de todos? Saiba o que é o orgasmo cervical e como chegar lá

O orgasmo é uma utopia para muitas mulheres. De acordo com um estudo publicado em 2017 pelo periódico The Journal of Sex and Marital Therapy , apenas 37% das mulheres chegam ao orgasmo clitoriano durante o sexo. Essa porcentagem é pequena por diversas razões: falta de conhecimento do corpo, pouco empenho do parceiro, entre outros.

E se o orgasmo clitoriano, que é considerado o mais simples, já é difícil, imagina o orgasmo cervical ? Para quem ainda não conhece esse tipo, ele acontece após a estimulação do cérvix, uma ‘esponjinha’ que fica no colo do útero, e, de acordo com a sexóloga Danni Cardillo, é o que dá mais prazer.

PUBLICIDADE

“O orgasmo cervical é um dos mais difíceis de conquistar porque depende da maturidade sexual da mulher, do conhecimento do corpo sexual. Por outro lado, é um dos mais fortes porque a descarga no clitóris, que geralmente dura entre 3 a 4 segundos, nesse tipo pode se estender até 10 segundos, percorrendo todo o corpo da mulher até o cérebro”, explica a especialista.

Segunda Danni, o orgasmo cervical requer conexão com o parceiro. Apesar de difícil, existem algumas dicas que podem ajudar a mulher a sentir toda essa descarga de desejo.

A primeira delas é tentar o sexo durante a TPM (tensão pré-menstrual). Nesse momento as mulheres estão com um desejo sexual maior e o cérvix (esponjinha) se expande por causa do sangue, ficando mais sensível e mais suscetível ao orgasmo.

A posição mais indicada para obter o orgasmo cervical é a mulher por cima, porque a penetração profunda ajuda a chegar ao ponto do cérvix. Segundo a sexóloga, parceiros com pênis pequeno e fino não conseguirão ‘chegar lá’ e também aquelas mulheres que tem um útero mais profundo podem ter dificuldades.

Dá para ter orgasmo cervical com vibrador?

De acordo com a sexóloga, não. “Os vibradores vão até o meio do útero e não até a ponta. O que conta não é só o atrito, mas a ‘bioeletricidade’ que só um pênis real pode proporcionar”, explica Danni.

Importante saber também que para chegar ao orgasmo cervical , é a mulher que conduz o movimento. Ela sabe a cavidade do seu útero e tem todo o controle da situação. Para saber se ela atingiu mesmo o orgasmo, Danni informa que no momento da explosão, a mulher contrai as costas “Fica como um arco mesmo”, explica.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários