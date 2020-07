Pai de Duda Reis chama fã de Nego do Borel de “viado enrustido”, diz coluna

E a treta continua, mas, desta vez, com os fãs de Nego do Borel! Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda Reis, discutiu com um fã do funkeiro, qual ele não aprova o relacionamento com a filha e vive em uma eterna discussão virtual. O consultor comercial Victor informou à coluna Fábia Oliveira, do portal O Dia, que foi chamado de “viado enrustido” pelo médico.

Segundo contou à coluna, Victor enviou uma mensagem privada ao médico o chamando de racista após acusações de que Nego bate em Duda Reis. Luiz Fernando teria respondido: “Dá seu rabo, arrombado pra ele, seu filho da pu**, viado enrustido. Quero ver você falar isso na minha frente pra eu poder quebrar a sua cara de merda. Vai chupar um pau, porque é isso que você gosta, seu merda”.

Victor disse que não esperava a repercussão que a mensagem ganhou: “Sabe quando você manda mensagem pra um famoso e não espera que ele vá te responder? Foi isso. Não o conheço, apenas sou fã do Nego e mandei um ‘racista maldito’, porque achei meio racista as falas dele sobre o Nego”.

Já procurado pela coluna, Luiz Fernando Barreiros disse que foi “pego em um momento ruim”.

“Entrou no meu Insta me chamando de racista e me pegou em um momento muito ruim. Respondi de forma que não costumo responder. Está tudo orientado para que eu possa tomar as medidas necessárias contra esse cidadão. É inadmissível alguém invadir seu telefone particular para te chamar de racista e outras coisas mais que irei usar em momento adequado. Imediatamente ele bloqueou meu acesso no Insta. Uma pessoa desprezível como tantas outras que não tem limite”, afirmou.

