Pai ficará 30 dias sem ver filho recém-nascido no AC por causa do coronavírus

A dor de muitas vezes não poder ter por perto, por conta da pandemia do novo coronavírus, as pessoas que amamos, é inevitável, embora o isolamento social seja uma medida necessária. No último domingo (29), o senamadureirense Júnior Mota Pinheiro falou sobre a necessidade de não ter contato com o filho que acabou de nascer, por pelo menos 30 dias.

Júnior foi infectado nas últimas semanas e segue em recuperação, em um quarto isolado da casa, distante da esposa e do bebê, por cerca de 30 dias, a partir de orientação médica.

“Acabei de terminar um tratamento para Covid, mas ainda não estou curado, e meu filho acabou de nascer. Ele está em casa mas eu não tenho coragem de dar um beijinho nele, e sei que nem posso me aproximar, por isso estou em quarto separado. E difícil informar para amigos e familiares que não podemos permitir visitas, mas somos obrigados a fazer isso”, escreveu.

Pinheiro lamentou ainda que as visitas precisem ser evitadas, mesmo que algumas pessoas fiquem com raiva.

“O médico recomendou 30 dias do bebê tendo contato somente com a mãe, e mais isolamento enquanto durar essa pandemia. Proteja quem você ama, é bem simples, basta você colocar um cadeado no portão e fechar, e não abrir se alguém pedir. Melhor ver um visitante de cara feia, do que um caixão fechado com alguém que você ama dentro”, finalizou.

