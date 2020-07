Série fofinha, e-book gratuito, música com vibes 80s e muito mais!

Confira as dicas para aproveitar o final de semana com diversão garantida

A editora Companhia das Letras está inaugurando um canal no Telegram, onde serão enviadas ofertas exclusivas para os participantes. E para incentivar os novos membros, a editora está dando de presente (até o dia 17/07) o e-book do livro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, clássico da literatura brasileira publicado pelo selo Penguin Companhia. Então já sabe: instala o app do Telegram, clica aqui -> t.me/companhiadasletras que você recebe o cupom de desconto para adquirir o livro digital na Amazon!

SÉRIE PRA AQUECER O CORAÇÃO

Pra quem está com saudade da vibe “Anne with an E”, chegou uma série para ajudar nesse período difícil. Em “O Clube das Babás”, nova versão de uma série de livros infantojuvenis, cinco amigas formam uma parceria para começar uma agência de babás na cidade onde moram. A união vai além do trabalho, e as jovens descobrem como uma amizade verdadeira pode ser transformadora em todos os sentidos. Sério, dá um quentinho no coração, pode ir sem medo de ser feliz – e também é perfeita pra assistir com crianças e adolescentes.

Disponível na Netflix

OS ESCOLHIDOS

O trailer tá meio farofa, mas confia: no filme “Dark Skies”, uma família começa a ser alvo de uma ~ força desconhecida ~ que planeja algo terrível para eles. Sério, é uma pérola escondida que merece mais reconhecimento – a cena das câmeras de vigilância… SOS!!!

Disponível no Amazon Prime Video

PARA COLOCAR NA PLAYLIST

