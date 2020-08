Problemas de internet no Juruá geram prejuízo de R$ 10 milhões por dia, diz deputado

Em sessão remota da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (12), o primeiro-secretário e deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), usou a tribuna para pedir ajuda ao senador Márcio Bittar (MDB) sobre a péssima qualidade no serviço de internet no Vale do Juruá.

Gonzaga disse que em conversa com o representante do comércio em Cruzeiro do Sul, Luiz Cunha, soube que os prejuízos estão milionários. “Ele disse que o prejuízo diário é de 10 milhões no município”, reclamou.

O parlamentar destacou que na última semana a cidade ficou sem internet por 12 horas. “Me prejudicou nas aulas online”, frisou.

Luiz Gonzaga ressaltou que conversou com o senador Márcio Bittar, que se colocou a disposição para buscar uma audiência pública com o ministro das Comunicações, com a presença de deputados do Juruá.

