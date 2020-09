A culpa é dos Spoilers: Filmes de suspense, música, série de organização caseira e mais

Confira as dicas e conheça o canal "Meteoro Brasil", no YouTube

TUDO ARRUMADINHO

A Netflix continua investindo em suas produções voltadas para a realidade da decoração e afins, e “The Home Edit” traz mais dessa pegada para quem quer algo leve e descontraído em um momento de folga. As representantes da equipe “The Home Edit” atendem celebridades e pessoas “comuns”, levando o sistema de organização da marca para tornar mais fáceis as tarefas do dia a dia. No primeiro episódio, um rosto bem familiar dos fãs de cinema e TV: Reese Witherspoon!

Disponível na Netflix

TERROR MATERNO

A maternidade adquire um tom sombrio nesta produção de suspense da BBC Filmes. Na trama, um casal com um bebê recém-nascido parece ter sido agraciado com a presença de vizinhos muito gentis e prestativos. Mas logo as coisas se mostram beeem diferentes do que realmente são… Só digo uma coisa: não tira o olho desse bebê, mulher! 0_0

Disponível no Amazon Prime Video

PARA CONHECER

O Meteoro Brasil fala de tudo um pouco, e a edição dos vídeos é sempre sensacional. É um canal que vale a pena conhecer se você se interesse pelos mais variados assuntos. Neste aqui do post, é um dos mais interessantes: fala sobre a atriz Hedy Lamarr, que, além de atriz hollywoodiana, foi peça fundamental em suas pesquisas científicas. Tanto que ela é considerada a mãe da tecnologia hoje utilizada pelo wi-fi (!!!), além de ter colaborado imensamente durante o período da Segunda Guerra Mundial contra os avanços da Alemanha.

DESCUBRA O SEGREDO

Laços familiares macabros são o centro de “Somos Quem Somos”, produção de 2013 que foi uma refilmagem de um filme mexicano com mesmo título. Não dá pra falar muito sem estragar as surpresas do filme, mas dá pra adiantar que tudo gira em torno de uma sinistra “tradição familiar”. Aquela coisa: família não se escolhe…

Disponível no Amazon Prime Video

PARA COLOCAR NA PLAYLIST

