‘A Fazenda 12’: De qual lado você está na briga entre a atriz Lidi Lisboa e MC Mirella?; assista

‘A Fazenda 12’ continua pegando fogo no feno! Cada dia é um episódio novo e mais tretas envolvendo os participantes do reality da Record TV. A mais recente foi a briga entre Lidi Lisboa e Mirella. Mas, cá entre nós, de que lado você está? Primento, vem entender o que rolou.

Após a eliminação de JP Gadêlha na madrugada de sexta-feira (25), Lidi Lisboa e Mirella protagonizaram uma discussão no quarto principal da sede. A princípio, a treta ocorreu após a atriz questionar a cantora sobre uma possível amizade entre as duas, no qual não foi engatada durante a permanência no programa até o momento.

Como começou a treta entre Lidi e Mirella?

Logo depois que Lidi e Luiza Ambiel se safaram da roça, a treta começou. Victória Villarim, Luiza, Raissa Barbosa e Stéfani Bays estavam no quarto com Mirella quando Lidi e Carol Narizinho entraram. A peoa questionou sobre se sentir excluída em relação às meninas. Na conversa, elas falam da importância da união das mulheres para derrubar a estratégia masculina na casa. No entanto, a protagonista de Jezabel não concordou com esta aliança. [Foto de capa: Reprodução/RecordTV]

discussão mirella x lidi – parte 2 pic.twitter.com/zkxijWzZMp — ma ri. (@acostumadinha) September 25, 2020

“Claramente, criou-se uma divisão aqui. Porque vocês ficam sempre aqui [no quarto], eu falo um pouco com a Stef, a Raissa. Mirella então, eu tentei puxar o saco dela e ela nem olha para a minha cara”, afirmou Lidi. A partir disso, o desentendimento entre as duas ocorreu. Foram apontamentos de todos os lados, e até relembraram momentos de estranhamento na sede de ‘A Fazenda 12’.

“Se você não gosta de mim, o mínimo que a gente tem que ter é um pouco de educação e civilidade”, disse Lidi para Mirella, que retrucou em seguida: “Com certeza, mas eu não me lembro de você abrindo portas”.

discussão mirella x lidi – parte 4 pic.twitter.com/dXYZwWtNqz — ma ri. (@acostumadinha) September 25, 2020

discussão mirella x lidi – parte 6 pic.twitter.com/68A70xggB8 — ma ri. (@acostumadinha) September 26, 2020

discussão mirella x lidi – parte 7 pic.twitter.com/S1FETTMPl8 — ma ri. (@acostumadinha) September 26, 2020

