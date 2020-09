A Fazenda 12: Luiza se desentende com acreana Raissa e alfineta peoa

Ao ver a peoa sentada em sua cama, Raissa mandou a sutil indireta: “Você conseguiu tomar banho? Eu não sento na minha cama porque eu estou toda suja”. Luiza não conseguiu disfarçar seu descontentamento e alfinetou a modelo: “Oxi, mas você é chata, hein filha?”.

Raissa até tentou apaziguar os ânimos, fazendo uma calma sugestão: “Por que você não senta perto da gente, no chão? Pode sentar. Eu não sou chata não, é porque eu não estou sentada na minha cama toda suada”. Luiza se defendeu na réplica: “É que a gente tem o hábito de sentar uma na cama da outra. Desculpa, não sento mais na sua cama. Se eu estivesse suja, eu não iria sentar na sua cama”.

A conversa acalorada acabou chamando a atenção dos peões no quarto e Luiza respondeu à cutucada de JP Gadelha antes de sair do ambiente: “Não fico chateada não, o que eu tiver que fazer, eu solto na lata. Ela falou, eu falei, morreu o assunto. Eu não vou discutir, tô fora. Não curto, não combina com a minha energia”.

Por fim, Raissa mostrou-se surpresa com a repercussão de seu pedido: “Mas eu não estou discutindo. Eu só acho que se eu cheguei suada e não sentei na minha cama por isso, ninguém tem que sentar. Eu tentei ser mais delicada possível”.

Confira: