A Fazenda 12: saiba idade, profissão e Instagram da peoa acreana Raissa Barbosa

‘A Fazenda’ começou nesta terça-feira (08/09), e vamos mostrar aqui pra você idade, profissão e Instagram de cada participante da 12º do reality da Record TV.

Na estreia o assunto movimentou as redes sociais, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok. Você já observou que A Fazenda iniciou com tudo, movimentando os telespectadores que participam no universo das redes sociais.

Mas um dos momentos mais esperados desta noite foi a apresentação dos 20 participantes. Abaixo a lista completa com os participantes: Biel, Carol Narizinho, Cartolouco, Fernandinho Beatbox, Jakelyne Oliveira, Jojo Todynho, JP Gadêlha, Juliano Ceglia, Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro, Lucas Maciel, Luiza Ambiel, Mariano, Mateus Carrieri, MC Mirella, Raissa Barbosa, Rodrigo Moraes, Stéfani Bays, Tays Reis e Victória Villarim.

Para que você conheça melhor os participantes vamos apresentar alguns detalhes dos participantes. Conheça a idade, profissão, onde nasceu, onde reside Raissa Barbosa e Instagram.

A participante Raissa Barbosa tem 29 anos, modelo, nasceu em Rio Branco (AC), reside em São Paulo (SP). Conheça o instagram da modelo, Raissa Barbosa.

