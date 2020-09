A Fazenda 12: Saiba por que Stefani Bays e Lipe Ribeiro se odeiam

O programa mal estreou, mas as brigas de foram já existem há um bom tempo. Os dois se conheceram no reality De Férias Com o Ex

Dois participantes já chegam à sede de A Fazenda com um histórico de rivalidade que promete entreter o público. Stefani Bays e Lipe Ribeiro se conheceram em um outro reality show, o De Férias Com o Ex, e não se davam muito bem por lá. Entre ofensas como “macho escroto” e “maluca”, eles foram protagonistas de uma briga pesada que envolveu até objetos atirados. Entenda a história.

A primeira participação de Lipe no De Férias Com o Ex foi na terceira temporada, na qual conheceu e começou a se relacionar com sua atual namorada, Yá Burihan. Já Stefani estreou na MTV na quarta temporada do programa. Porém, os dois causaram tanto em suas respectivas edições que foram convidados a voltar com status de estrelas na quinta edição, de tema Celebs: foi quando começou a treta entre eles.

Quando Yá saiu do mar, foi muito mal recebida por Lipe. “Veio aqui para ser você mesma ou vai atuar de novo? Faz tudo para fuder com a minha vida sempre, vai fazer aqui dentro também?”, perguntou ainda na praia. Para as câmeras, ele ameaçou desistir do programa e afirmou que os dois terminaram porque se faziam muito mal. Já na casa, ele chorou e disse para os colegas: “Ela falou assim que eu vim para cá que ia acabar com a minha vida”.

Na época, ele já estava envolvido com sua outra ex, Marcelle Casagrande. Em um date, Lipe disse que a amava e os dois falaram até sobre casamento. Mas as coisas mudaram com a chegada de Yá. Apesar das constantes brigas, com direito a “Você é uma das piores pessoas que eu já conheci” de Lipe para Yá, eles voltaram a ficar. Sua atitude possessiva e manipuladora tanto com Marcelle quanto com Yá lhe rendeu a fama de abusivo.

Any Borges, que já era amiga de Yá fora da casa, a aconselhou a não se envolver novamente com Lipe, pois viu o sofrimento que ela passou com o rompimento. É então que Stefani se envolve no relacionamento dos dois. Ela não tinha intimidade com Yá, mas também incentiva a participante a ficar longe de Lipe por eles terem um relacionamento tóxico. Yá perdoou Lipe e voltou a namorar com ele. Estão juntos até hoje. Já Stefani, não.

Lipe também se envolveu em uma briga pessoal de Stefani com Fábio Beltrão, seu então ficante. Fábio ficou com ciúmes de Stefani conversar com outro participante e, durante uma discussão, ela explodiu. Lipe, que não tinha nada a ver com a história, a chamou de maluca. Ela o chamou de macho escroto e quebrou algumas garrafas, precisando ser segurada pelos colegas. Essa briga levou o nome de Stefani aos trending topics mundiais do Twitter.

Vale lembrar que uma das maiores rivalidades da edição do ano passado de A Fazenda também foi entre duas ex-participantes do De Férias Com o Ex. Tati Dias e Bifão eram muito amigas durante as gravações do programa da MTV, mas tiveram um desentendimento fora da casa. Essa treta rendeu muito durante o reality rural. Será que Stefani e Lipe vão seguir o mesmo caminho das duas antecessoras?

[Foto: Divulgação/MTV Brasil]

