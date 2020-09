Acusados pela morte de criança na Vila Betel são condenados a mais de 120 anos de prisão

A pequena Rebeca morreu no dia 22 de setembro de 2018, após ser atingida com um tiro na cabeça

Michael Douglas Vieira Pinheiro e Thiago Alves Barbosa foram condenados a mais de 127 anos de prisão pela morte da criança Rebeca Vitória Santos, de apenas 4 anos.

A decisão foi do conselho de sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri, em sessão realizada nesta sexta-feira (18).

Michael Douglas recebeu a maior pena, pelos crimes de homicídio, três tentativas de assassinatos, uso de documentos falsos e posse ilegal de arma de fogo, e foi sentenciado a 79 anos 5 meses e 10 dias.

Thiago Alves recebeu pena de 48 anos 5 meses e 7 dias pelos crimes de homicídio e três tentativas de assassinatos.

Durante o Júri, o promotor de Justiça Efrain Enrique Mendonza pediu a condenação dos réus e disse que as provas são incontestáveis.

A pequena Rebeca Vitória Santos morreu no dia 22 de setembro de 2018, após ser atingida com um tiro na cabeça. Consta na denuncia assinada pelo promotor Efrain Enrique Mendonza, que Rebeca brincava com familiares na Rua Brasileia, região da Vila Betel, quando foi atingida pelo disparo. Michael Douglas e Thiago passaram num carro atirando contra populares.

Além de Rebeca, outras três pessoas foram atingidas. Está e a segunda condenação de Michael Douglas. Ele já foi condenado a quase 50 anos de prisão pelo latrocínio do Sargento da Polícia Militar Marcos Roberto. O crime ocorreu em dezembro de 2014, em Cruzeiro do Sul.

