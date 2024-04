Cavalo de Gusttavo Lima no palco: os bastidores da polêmica

E quem achou que o cavalo ficou estressado com o barulho do público, estava certo. Amiguinhos desta colunista disseram que era possível ver toda essa agitação no cavalo nos bastidores do festival.

Nas redes sociais, viralizaram vídeos do momento em que o animal foi conduzido pelo sertanejo e as cenas dividiram opiniões.

Procurada pela coluna, a assessoria de Gusttavo Lima informou, através de nota, que “o animal contou com toda estrutura necessária para sua estadia, que foi minuciosamente planejada. Além de todos os detalhes para a sua segurança e bem-estar, tivemos a presença de quatro cuidadores dedicados especialmente ao Oregon”, garantiu o comunicado.

O texto ainda afirmou que o cavalo “está acostumado com esse tipo de performance e divertiu o público presente” e concluiu: “Por fim, ressalta-se que Oregon, devido sua docilidade e desenvoltura, já participou de três séries da Netflix, além de outras produções, como novelas e videoclipes. Um dos trabalhos mais recentes do cavalo foi com o ator Rodrigo Santoro”.

Assista abaixo: