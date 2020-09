Amanda Nunes, lutadora e estrela do UFC, posa com a mulher na reta final da gravidez

É um momento especial para a lutadora Amanda Nunes. Estrela da UFC, a felicidade da atleta, desta vez, não é pela conquista de mais um título na modalidade, mas pela chegada da primeira filha. Ela e a mulher, Nina Nunes, lutadora de MMA, esperam a primeira filha.

As duas posaram para registrar o estágio da gestação: Amanda surge abraçada à Nina, que exibe o barrigão da reta final da gravidez. “Estamos muito ansiosas por essa fase em nossas vidas”, diz Amanda.

Fãs do esporte e admiradores desejaram felicidades ao casal. “Maravilhosas! Família linda de viver”, elogiou Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos. “Que Maravilha. Boas novas”, comentou a cantora Ivete Sangalo. Lulu Santos fez coro e dedicou ao casal pequenos desenhos de coração.

No Twitter, internautas atacaram as lutadoras com comentários preconceituosos. Mas, por lá, a maior parte das mensagens foi para desejar felicidades. “Lindas fotos e bela família. Sua criança é abençoada de estar com essas duas maravilhosas mulheres. Uma vida cheia de amor que elas têm pela frente”, comentou um fã.

Para dezembro deste ano, está programada a luta de Amanda contra a australiana Megan Anderson. Amanda defenderá o cinturão peso-pena (de até 65,8kg) do UFC pela segunda vez.

