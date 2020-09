André Valadão sobre igrejas: “não é lugar para gays, procurem clubes”

O cantor evangélico André Valadão, irmão da cantora principal do grupo gospel “Diante do Trono”, Ana Paula Valadão, esbanjou preconceito em suas redes sociais, por meio dos stories. Na ocasião, o famoso afirmou com todas as letras que as igrejas não são lugares para homossexuais.

“Dois rapazes que são membros da igreja estão namorando, expulsa ou deixa na igreja?”, questionou um internauta ao famoso, que em seguida, respondeu de forma homofóbica.

“Eles podem ir para um clube gay ou coisa assim, mas na igreja não dá. Esta prática não condiz com a vida da igreja. Tem muitos lugares que gays podem viver sem qualquer forma de constrangimento, mas na igreja é um lugar para quem quer viver princípios bíblicos”, disse André.

Por fim, ele voltou a enfatizar que não se trata de expulsar homossexuais, e sim deles supostamente encontrarem os seus lugares. “Não é sobre a igreja expulsar, é sobre entender o lugar de cada um”, concluiu o pastor.

