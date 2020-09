Bandidos roubam caminhão de fretista e o deixam amarrado por 3 horas

Fretista ficou em uma área de mata do São Francisco das 13h às 16h, até conseguir se libertar

Um homem que presta serviço de frete foi assaltado na zona rural de Rio Branco por quatro homens armados, nesta segunda-feira (21). Ele foi amarrado em uma árvore e lutou por três horas para conseguir se libertar.

A vítima foi contratada por uma mulher que dizia precisar de transporte para fazer uma mudança do ramal do Panorama até o Mocinha Magalhães. Chegando ao local, o motorista foi sequestrado e abandonado em outro endereço pelo bando, que fugiu com o veículo.

O fretista ficou imobilizado em uma área de mata do São Francisco das 13h às 16h, até conseguir se soltar e pedir ajudar a um morador da região, que comunicou o fato à Políca Militar (PM).

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla), na Estação Experimental, e as autoridades seguem em investigação para capturar os criminosos.

