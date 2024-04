Anderson Leonardo, que morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrências de complicações de um câncer inguinal, era sobrinho de Elza Soares, que morreu em 2022. O vocalista do grupo Molejo escondeu o parentesco com a cantora até fazer sucesso. “Nunca gostei de falar”, disse ao Balanço Geral, da Record TV, em 2020.

“Só fui dizer que era sobrinho dela quando eu estava conhecido com o Molejo. Sempre gostei de ficar com a minha luta, devagarzinho, com a minha humildade. Nunca gostei de falar que sou sobrinho da Elza Soares. Eu me orgulho, mas não usava isso”, declarou na ocasião.