Anahí Rodrighero, trans do Acre em reality da Record, é criticada na casa e rebate; Veja vídeo

A empresária acreana Anahí Rodrighero, eterna Miss Acre Trans, é participante do reality show ‘A Conquista’ da Record que conta com 99 participantes, integrando o time da casa laranja. A equipe de Anahí compartilhou, nesta sexta-feira (26), momentos da última madrugada, em que alguns moradores da casa laranja se reuniram para pontuar coisas que não gostavam em Anahí.

“Eles não contavam que ela chegaria no momento! Any entrou e questionou por que estavam falando mal dela, enquanto ela estava na área de eliminação. Sempre com muita classe, nossa musa arrasou mais uma vez. #TeamAny #AGrandeConquista”, compartilhou a equipe nas redes sociais de Any.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO: