Cinco leilões judiciais estão previstos para segunda quinzena de setembro no Acre

Na segunda quinzena deste mês, serão realizados cinco leilões judiciais pelas Comarcas de Acrelândia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Feijó. A venda pública ocorrerá na modalidade eletrônica.

O maior lote é proveniente da 1ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul com oito itens, sendo: dois galpões, uma casa, uma edificação de dois pavimentos, quatro terrenos situados no centro da cidade e um reboque. Para mais detalhes, consulte os editais publicados na edição n° 6.674 do Diário da Justiça Eletrônico, a partir da página 124.

PUBLICIDADE

Todos os bens já estão disponíveis para lances e é necessário um cadastro prévio no site da leiloeira. Nos demais eventos constam ainda: duas motos, instalações de um hotel, um localizador de satélites de antenas parabólicas e um celular.

Por fim, vale informar que os imóveis poderão ser parcelados, com entrada de 25% do valor e o restante em até 30 vezes. Contudo, o interessado poderá apresentar outra proposta de parcelamento até o início do leilão.

A juíza de Direito Evelin Bueno alertou ainda que todos os artigos serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, “não cabendo ao Juízo e/ou leiloeira quaisquer responsabilidades quanto a consertos, reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados”. Desta forma, qualquer dúvida deverá ser dirimida no ato do leilão.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários