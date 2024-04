Gusttavo Lima e Globo fecham acordo que envolve especial no Huck, Buteco e até filme

Depois de uma longa negociação Gusttavo acertou vários projetos por lá. Alias, desde que Gusttavo mostrou-se disposto a voltar à Globo, ele e Luciano Huck estreitaram relações . E a partir daí, muitas ideias surgiram. Huck decidiu que fará um programa inteiro dedicado ao Embaixador.

Você acha que acabou por aí? Claro que não. Gusttavo se despede esse ano do projeto que mudou a sua vida e a história da música no país, o Buteco. E a última edição do Buteco, que acontecerá em São Paulo, no Allianz Park, no dia 10 de novembro, será transmitido pela Globo para todo Brasil.