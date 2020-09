‘Dança dos Famosos 2020’: conheça todos os participantes da nova temporada

Os participantes do Dança dos Famosos 2020 já estão definidos! A partir do próximo domingo (13) começam as apresentações do quadro do Domingão do Faustão. Na disputa, 12 competidores vão encarar o desafio de aprender a dançar diversos ritmos. No time feminino, estão: Danielle Winits, Giullia Buscacio, Guta Stresser, Isabeli Fontana, Lucy Ramos e Luiza Possi. Já no masculino, teremos: André Gonçalves, Bruno Belutti, da dupla com Marcos, Felipe Titto, Henri Castelli, Marcelo Serrado e Zé Roberto.

Nesta edição, Faustão anunciou os nomes de uma forma diferente, dividindo o elenco em dois grupos. O público descobriu no dia 30/8 seis nomes, e neste domingo, 6/9, o apresentador anunciou a outra metade do elenco.

E temos algumas curiosidades que envolvem os participantes desta temporada. Temos um casal! André e Danielle começaram a namorar no Super Chef Celebridades, do Mais Você, e se casaram em 2016. Isabeli e Henri já foram casados entre 2005 e 2007. Eles são pais de Lucas, de 13 anos.

[Foto: Arquivo pessoal/Fabiano Pedrollo/Pupin e Deleu/Divulgação/Beclix/Globo]

