Feliz com futebol no SBT, Silvio Santos lança perfumes de times

Do Silvio Santos sempre pode esperar qualquer coisa. Feliz da vida com o fato do SBT ter conseguido o contrato pelos direitos da transmissão da Libertadores, o empresário resolveu aproveitar o momento.

A Jequiti, empresa de cosméticos que o apresentador também é dono, lançou perfumes com adesivos dos clubes brasileiros que estão na competição internacional: São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Grêmio. PUBLICIDADE Cabe lembrar que o SBT estreia hoje a transmissão da Libertadores. O torneio, que estava nas mãos da Globo há mais de duas décadas, terá às 21h30 os jogos Bolívar x Palmeiras e Grêmio x Universidad Católica. Inclusive, a emissora surpreendeu e escalou Alexandre Porpetone para uma chamada especial dos jogos. O integrante do humorístico A Praça É Nossa imitou Galvão Bueno no anúncio. O narrador fake ficou confuso quando estava prestes a anunciar a volta do campeonato na Globo, mas na verdade a novidade será vista apenas na concorrente. “Bem amigos do futebol, vem aí a Copa Libertadores da América. A maior e mais importante competição das Américas. E você, torcedor, vai acompanhar tudo e em todas as suas emoções sabe onde?”, questionou o humorista, quando foi interrompido por uma voz. “O que? Agora no SBT, amigo?”, perguntou o Galvão fake, visivelmente assustado com a novidade. “E pode isso, Arnaldo? Libertadores? É aqui. Quer dizer. É ali. É lá. Eu sei lá, amigo. Haja coração!”, encerrou.

Essa é a coisa mais Silvio Santos do dia. Hoje tem o primeiro jogo da Libertadores no SBT e também o anúncio dos perfumes do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Grêmio na Jequiti 😅 pic.twitter.com/uDydJ1JkrL — Douglas Emiliano (@EmilianoDouglas) September 16, 2020

