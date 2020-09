Loja anuncia pré-venda de PS5 banhado a ouro a partir de R$ 56 mil

Os controles e fone de ouvido não estão inclusos e também custam caro. O lançamento da versão normal do PS5 será nesta quarta-feira (9)

Especializada em artigos de luxo, a varejista britânica Truly Exquisite abre na próxima quinta-feira (10) a pré-venda de unidades do console Playstation 5 banhadas a ouro, com preços que partem de 7.999 libras (cerca de R$ 56 mil).

Este valor é cobrado da versão de entrada sem o leitor de mídia física e banhada com ouro 24 quilates. Para a versão com mídia física, o valor sobe para 8.099 libras (R$ 56.500). Há ainda as opções de acabamento em ouro rosa (a partir de 8.099 libras para a versão digital) e platina (8.199 libras, ou R$ 57.200).

PUBLICIDADE

Os usuários interessados em pedir o controle e o headset banhados a ouro devem desembolsar um valor adicional de 649 libras (R$ 4,5 mil) e 399 libras (R$ 2,8 mil), respectivamente. Serão produzidas apenas 250 unidades de cada um dos modelos. Já as versões normais do Playstation 5 devem ter a data de lançamento e mais detalhes técnicos divulgados nesta quarta-feira (9).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários