Lutador brasileiro espera ligação de Bolsonaro se vencer no UFC

O brasileiro provocou o nigeriano. “Eu estava dizendo que ele tem um belo brinco, e que a minha mãe tem um muito parecido”, cutucou. “Você bem que gostaria que a sua mãe tivesse um brinco desses. Cala a porra da boca antes que eu te dê umas palmadas. Pronto, você está de castigo. Vá pro seu quarto”, retrucou Adesanya.

Borrachinha é parça do presidente Jair Bolsonaro. O lutador já chegou a participar de uma manifestação a favor do presidente em Brasília. Ele foi questionado se espera uma ligação de Bolsonaro após vencer a luta. “Eu e ele somos amigos. Estive com ele há alguns meses, tivemos uma boa conversa e eu disse que levantaria a bandeira do Brasil no octógono para representar o país e venceria para representar os brasileiros e para ele, porque ele é um herói para mim. Eu tenho uma linha direta com ele, conversamos pelo WhatsApp. Mas se ele me ligar, eu ficarei muito feliz”, conta.

O UFC 253 acontece neste sábado (26/9). O card preliminar está previsto para 20h. E o card principal terá início às 23h.