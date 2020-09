Mario Frias passará a controlar redes sociais de todos os órgãos da Cultura

Postagens de Ancine, Iphan e demais vinculadas deverão passar por crivo do secretário. O ofício foi enviado na última sexta (4)

Em ofício enviado às instituições vinculadas à Secretaria Especial da Cultura, Mario Frias informa que todos os posts em redes sociais, sites e portais oficiais deverão ser previamente enviados ao secretário, para que avalie e, se for o caso, autorize o material.

A solicitação vale para a Ancine (Agência Nacional do Cinema), Biblioteca Nacional, Casa Rui Barbosa, Fundação Cultural Palmares, Funarte (Fundação Nacional de Artes), Ibram (Instuto Brasileiro de Museus) e Iphan (Instuto do Patrimônio Histórico e Arsco Nacional). O ofício foi enviado na última sexta (4).

No dia anterior, um perfil oficial do governo, o SecomVC, postou vídeo estrelado por Mario Frias, parte de uma campanha dedicada a heróis nacionais e à ‘bela e grandiosa’ história do Brasil. O material foi alvo de críticas e paródias. O secretário e o perfil se posicionaram na redes sociais, atacando o humorista Marcelo Adnet.

Em publicação no Instagram, Frias diz que Adnet é um “garoto frouxo e sem futuro”, uma “criatura imunda”, “crápula” e “Judas”.

Depois das críticas que o secretário especial da Cultura dirigiu ao humorista, o SecomVC afirmou no Twitter que “infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros”.

O perfil oficial do órgão escreveu, ao lado de uma foto de Adnet, mas sem mencionar seu nome, que não imaginava que a campanha lançada esta semana em celebração ao Dia da Independência “causaria reações maldosas”.

Editais, chamamentos públicos e outros instrumentos como acordos de cooperação também deverão ser previamente remetidos à secretaria.

O documento também traz que nomeações, exonerações e outras requisições que envolvam cargos comissionados e funções de confiança devem ser remetidas à Secretaria Especial da Cultura, que então encaminha para o gabinete do ministro do Turismo, pasta à qual a Cultura é submetida.

Segundo o ofício, as solicitações se amparam no decreto nº 10.449, de 7 de agosto de 2020, que põe em vigor supervisionar as entidades vinculadas ao setor da cultura.

Após o perfil oficial do governo responder Marcelo Adnet por ter parodiado vídeo de campanha da Secretaria Especial da Cultura, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que resposta ao humorista foi “um equívoco, porque ajudou o Adnet”.

[Foto: Marcos Corrêa/PR]

