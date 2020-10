Concursos PF e PRF: diretor fala de provas no mesmo dia

O diretor-executivo da PRF apontou que não acredita ser viável que as provas dos concursos PF e PRF sejam no mesmo dia

Os editais de PF e PRF a cada semana ganham mais força, ainda mais com os anúncios e apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Com isso, a possibilidade de serem publicados na mesma época é grande. Mas, e as provas, podem cair no mesmo dia?

PUBLICIDADE

A resposta para essa pergunta já seria meio óbvia, né? Mas, o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, José Lopes Hott, fez questão de respondê-la no último sábado, 10, e destacou:

“Como são dois concursos muito grandes, não me parece viável ser no mesmo dia, pois demandam estruturas para aplicação das provas. Fora isso, pode ser no mesmo mês, na mesma semana etc…”

E era essa a resposta que todos nós já esperávamo, certo?

É muito difícil que PF e PRF, dois órgãos federais e da Segurança Pública, regidos pela mesma pasta, apliquem provas de concurso na mesma data. Seria até crueldade com quem deseja fazer os dois concursos, né?

Mas nem somente por esse motivo, tampouco exclusivamente por ele. Mas, muito por uma questão de logística e demanda. São dois concursos grandes, de alta relevância e que certamente comportarão um grande número de concorrentes.

E ainda mais em época de pós-pandemia. As recomendações de distanciamento certamente permanecerão. Imagina só PF e PRF aplicando provas no mesmo dia e tendo que separar os candidatos para não aglomerar. Haja local de prova no país.

Outro ponto seria a capacidade de uma banca organizadora em ter profissionais capacitados para poder aplicar duas provas a nível nacional no mesmo dia.

Dessa forma,. futuro servidor, você pode ficar despreocupado. Por mais que os editais de PF e PRF saíam no mesmo mês, eles certamente terão cronogramas distintos.

Bolsonaro confirma que edital do concurso PF está em finalização

E mesmo ainda sem um parecer oficial de autorização, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o edital do concurso PF já está sendo finalizado. Por isso, é possível que o cronograma enviado pela corporação com edital em dezembro possa ser cumprido.

Bolsonaro também confirmou que a Polícia Federal obteve o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes, para preencher 2 mil vagas de policiais.

“Conseguimos também, junto ao ministro da Economia, a oportunidade de mais 2 mil vagas para o ano que vem. Estamos ultimando a confecção do edital de modo que, o mais rapidamente possível, possamos ter esse efetivo a mais para somar a vocês para combater o crime organizado em nosso país”, disse Bolsonaro.

A fala do presidente ocorreu durante o seu discurso na cerimônia de formatura dos aprovados nos concursos da Polícia Federal de 2018, que aconteceu na manhã do dia 8 de outubro.

A Polícia Federal já trabalha com um cronograma para a realização do concurso PF 2020. Essa informação foi confirmada pelo presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luís Boudens, à FOLHA DIRIGIDA.

O cronograma ainda prevê a assinatura do contrato com a banca organizadora em novembro deste ano. Mas, segundo Boudens, é importante ressaltar que esse cronograma é apenas um planejamento e uma sugestão, que foi enviado ao Ministério da Economia. A sua execução não depende, apenas, da Polícia Federal.

“Pode mudar, de acordo com o tempo de análise da equipe do Ministério da Economia”, disse o presidente à reportagem.

Cronograma sugestivo do concurso PF 2020

Assinatura do contrato com a organizadora: 23 de novembro de 2020

Publicação de edital: 08 dezembro de 2020

Aplicação das provas objetivas e discursivas: 11 de abril de 2021

Teste de Aptidão Física: 12 a 13 de junho de 2021

Aplicação do exame médico: 17 e 18 de julho de 2021

Prova de digitação: 22 de agosto de 2021

Avaliação psicológica: 26 de setembro de 2021

Heteroidentificação de candidatos negros: 31 de outubro de 2021

Avaliação de títulos: 22 a 26 de novembro de 2021

Resultado final: 21 de dezembro de 2021

1º Curso de Formação: janeiro de 2022

2º Curso de Formação: julho de 2022

Confira a distribuição das vagas do concurso PF

Área policial

1.016 vagas de agente;

600 vagas de escrivão;

300 vagas de delegado; e

84 vagas de papiloscopista.

Área administrativa

Administrador – 21 vagas

Arquivista – oito vagas

Assistente social – 10 vagas

Bibliotecário – uma vaga

Contador – nove vagas

Economista – três vagas

Enfermeiro – três vagas

Engenheiro – uma vaga

Estatístico – quatro vagas

Farmacêutico – uma vaga

Médico – 65 vagas

Nutricionista – uma vaga

Odontólogo – 11 vagas

Psicólogo – cinco vagas

Técnico em assuntos educacionais – 13 vagas

Técnico em comunicação social – três vagas

Agente administrativo – 349 vagas

O que precisa ter para concorrer no próximo concurso PF?

Carreira Requisitos Remuneração Agente Nível superior em qualquer + CNH R$12.441,26 Escrivão Nível superior em qualquer + CNH R$12.441,26 Papiloscopista Nível superior em qualquer + CNH R$12.441,26 Delegado Nível superior em Direito, experiência de três anos + CNH R$23.130,48 Plano Especial de Cargos da PF Nível superior em várias áreas R$5.559,67 Agente administrativo Nível médio completo R$4.710,76

Concurso PRF: pedido foi para 2,7 mil vagas

A Polícia Rodoviária Federal confirmou o envio de um pedido para o preenchimento de 2.772 vagas, contemplando os níveis médio e superior (conforme tabela abaixo).

No entanto, o anúncio de Bolsonaro e a comissão formada são apenas para a área policial. A área administrativa, de nível médio, corre um pouco por fora e não é prioridade da corporação.

Mas, segundo Hott, se o governo autorizar o concurso de nível médio, PRF realizará.

“Não há previsão para nível médio, se o governo autorizar iremos realizar, mas não temos nenhuma tratativa em estágio avançado que sinalize essa realização”, pontuou Hott.

O que precisa ter para ser um PRF?*

Um policial rodoviário federal precisa ter graduação em qualquer área e carteira nacional de habilitação a partir da categoria B.

De acordo com a legislação, os PRFs recebem uma remuneração inicial de R$10,3 mil, já somada com o auxílio-alimentação de R$458. Já a carreira de agente administrativo, que exige o nível médio, tem ganhos de R$4.022,77.

PEDIDO DO CONCURSO PRF 2020/2021

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS Policial rodoviário federal 2.634 R$10.357,88 Nível superior em qualquer área, de 18 a 65 anos e CNH Agente administrativo 138 R$4.022,77 Nível médio completo

O órgão conta com as seguintes lotações:

⇒ Sede, em Brasília

⇒ 27 superintendências regionais

⇒ 150 delegacias

⇒ 413 unidades operacionais

⇒ Total de mais de 550 unidades em todo o país

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários